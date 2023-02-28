Нескорені: у Мережі з'явився фільм про українських партизанів

Документальна стрічка розповідає про реальні історії українців, які чинили опір і продовжують це робити на тимчасово окупованих територіях.

У Мережі з'явилася документальна стрічка "‎Нескорені. Українські партизани" - реальні історії хоробрих українців, які чинять рух опору на тимчасово окупованих територіях ще від початку 2014 року.

Мета фільму - всебічно показати спротив українського народу проти війни та насильницької окупації РФ і вкотре продемонструвати світові, наскільки Україна єдина у своєму бажанні жити у незалежній, суверенній, вільний і мирній державі.

"Ухваливши рішення про повномасштабне вторгнення, російська федерація очікувала швидкого та легкого захоплення України. Однак кремль недооцінив тих, хто мав стати легкою здобиччю. Світ заворожено дивився на героїзм звичайних українців. Ми вирішили розповісти частину історії великого спротиву", — сказав співпродюсер фільму Кирило Нечмоня.

Режисером стрічки став Мирослав Гай. У цивільному житті його знають як керівника БФ "Мир і Ко", блогера і викладача акторської майстерності. З часів Майдану Мирослав захищав Україну від окупантів, згодом одним із перших записався добровольцем до лав Нацгвардії і вирушив у гарячі точки. З початком повномасштабної війни Мирослав також є активним учасником бойових дій, брав участь у визволенні острова Зміїного та разом із товаришем особисто встановлював український прапор на телевежі у Слов'янську.

"На фільм мене надихнула зустріч зі справжнім українським партизаном. Він перетинав кордон тимчасово окупованої території десятки разів. Існував і спілкувався з оточенням у межах своєї "легенди", водячи окупантів за ніс. При цьому він абсолютно звичайна людина, у якої немає військової професії, він просто справжній патріот та герой", — розповів Мирослав.

Головні герої документального фільму - справжні партизани, які активно працюють на захоплених росіянами територіях Сходу й Півдня України, допомагаючи українській армії. Перебуваючи поруч з окупаційними репресивними органами, вони постійно повідомляють координати складів з боєприпасами та військових баз, а також сповіщають про місцеперебування російських солдатів та їхні пересування.

Також у фільмі йдеться про те, як учасники партизанського руху ліквідують колаборантів різними способами: деякі з них загадково помирають від вибухів у власних будинках чи авто, гинуть від куль чи отруюються. Добровольці вправно підривають мости та залізничні станції, якими користуються окупанти. Партизани займаються і ненасильницьким спротивом, так само ризикуючи життям – всюди на окупованих територіях можна побачити розповсюджену ними українську символіку та агітаційні листи, головними адресатами яких є окупанти.

"Поки ми робили цю стрічку, зрозуміли, що масштаб руху опору лише зростає, а контроль над окупованими регіонами росіяни встановити не можуть. Герої нашого фільму всіляко демонструють загарбникам, що їм тут не раді. І їхні дії не лише деморалізують окупантів, а й морально підтримують український народ, що залишився в окупації", - додав Кирило Нечмоня.

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