Несподівана локація для візиту: королева Мері побувала на смітнику

Королева Мері / © Getty Images

Її Величність відвідала сміттєзвалище Дандора у східній частині Найробі, Кенія, куди щодня надходить близько 2000 тонн відходів, у межах своєї поїздки до країни та отримує брифінг від офіційних осіб про стан цього звалища.

Місце дуже незвичайне для королівської особи. Мері приїхала туди у сорочці кольору хакі та чорних штанях, які були заправлені у високі гумові чоботи. На талії у королеви був шкіряний ремінь, на зап’ясті гумка-пружинка для волосся, а від прикрас вона практично відмовилася, одягнувши лише одне тонке золоте кольє, яке було ледь помітним.

Королева Мері в Кенії / © Getty Images

А нещодавно Мері та її чоловік король Фредерік X показували, як вони прикрасили ялинку у палаці Амалієнборг. Традиційно їм допомагали це робити їхні четверо дітей.