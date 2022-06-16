Несподівана причина: стало відомо, чому герцогиня Кейт не любить відвідувати королівські кінні перегони

Герцог і герцогиня Кембриджські ще не з'явилися на королівських кінних змаганнях в Аскоті і цілком імовірно, що зовсім не з'являться.

На відміну від інших членів королівської сім'ї, закоханих у перегони, ця подія не є фаворитом для герцогині Кетрін та принца Вільяма. Як пишуть у пресі, зокрема, про це згадує видання Hello!, у Кейт Міддлтон алергія на коней.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Таке зізнання герцогиня Кембриджська зробила ще 2009 року, коли австралійська письменниця Кеті Летт запитала, чому вона не грає у поло. Ймовірно, це одна з причин, через яку Кетрін також не відвідує Royal Ascot або робить це не дуже охоче та вкрай рідко.

Герцогиня Кембриджська в Аскоті 2017 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, першого дня перегонів герцог і герцогиня Кембриджські перебували в Лондоні. Вони відвідали поминальну службу, присвячену п'ятій річниці пожежі у 24-поверховій будівлі Grenfell Tower у лондонському районі Північний Кенсінгтон, що призвела до загибелі 72 людей. Кетрін мала скромний вигляд у сукні з шовкового крепу від Suzannah та туфлях-човниках Alessandra Rich.

Принц Вільям та герцогиня Кетрін / Фото: Associated Press

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