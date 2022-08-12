Несподівана заборона: королева Єлизавета II позбавила Кейт та Вільяма одного із привілеїв

Не секрет, що герцог та герцогиня Кембриджські пересуваються між Кенсінгтонським палацом та Анмер-холом на гелікоптері. Але це, як виявилося, дуже непокоїть бабусю принца Вільяма – королеву Єлизавету ІІ.

Минулого місяця папараці зазнімкували, як Кейт і Вільям з дітьми на гелікоптері вирушили у відпустку, яку влітку зазвичай проводять у своєму заміському будинку Анмер-Холл у Норфолку.

Раніше королева переймалася тим, що сім'я вся разом пересувається на гелікоптері. Було навіть таке правило, в якому йшлося про те, що кілька спадкоємців трону не можуть злітати на одному літаку чи гелікоптері, щоб уникнути загибелі одразу всіх спадкоємців у випадку авіакатастрофи.

Але Кембриджські цим правилом давно нехтують і подорожують, звичайно ж, разом із дітьми в одному літаку або в одному гелікоптері.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II тепер стурбована іншим, а саме негативною реакцією підданих на витрати членів королівської родини і рішуче скоротила ці витрати. Зокрема і пересування Кейт та Вільяма на гелікоптері.

Королівський репортер Річард Палмер прокоментувала у статті для Express вимоги королеви на тлі розбіжностей, пов'язаних із витратами королівської родини.

"Я думаю, що королева відчувала, нехай це буде відомо, що вона відчувала себе ніяково через те, що вся родина летіла на гелікоптері. І за зачиненими дверима сім'ї відбувалося щось більше, ніж просто обговорення проблеми. Я думаю, що було багато невдоволення кількістю часу, який Кембриджські проводили, подорожуючи між Анмер-холом у Норфолку та Кенсінгтонським палацом, їхньою лондонською резиденцією, використовуючи гелікоптери", — заявила вона.

Репортерка стверджує, що деякі члени сім'ї стали на захист Кембриджських, заявивши, що вони не часто використовували гелікоптери. А інші підтримали монархиню та виступили за скорочення таких польотів.

Кейт та Вільям з королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

У результаті Її Величність повернулася до теми катастрофи і повідомила, що турбується про Кембриджських, які подорожують всією сім'єю літати вертольотом. Припускаємо, що таких подорожей тепер поменшати.

Зараз королівське подружжя все ще перебуває у відпустці разом із дітьми. Ще влітку з'явилася інформація про те, що родина планує переїзд до Віндзора. Раніше ми показували, який вигляд має будинок, до якого переїжджають Кейт та Вільям.

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