Несподіване одкровення: принц Гаррі публічно розповів, чи зблизила їх з батьком хвороба короля Чарльза

Герцог Сассекський дав інтерв'ю під час перебування у Канаді.

У сенсаційному інтерв'ю програмі Good Morning America принц Гаррі вперше прокоментував свою зустріч із королем Чарльзом та короткий візит до Великої Британії.

"Послухайте, я люблю свою сім'ю. Той факт, що я зміг сісти в літак, поїхати до нього і провести з ним будь-який час, я вдячний за це", — сказав Гаррі.

На запитання, чи може хвороба в сім'ї мати "ефект возз'єднання", принц Гаррі відповів: "Так, я впевнений. У всіх сім'ях я щодня бачу, як сила сімейного осередку об'єднується. Я думаю, будь-яка хвороба, будь-яка неміч поєднує сім'ї", — каже молодший син короля, пише express.

Той факт, що принц Гаррі взагалі розмовляє з пресою про діагноз Чарльза навряд чи потішить королівську родину.

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого понеділка Букінгемський палац оголосив, що у короля Чарльза III діагностовано рак, але подробиці не розголошувалися. Відомо, що монарх приймає лікування в одній із клінік у Лондоні, а потім повертається до свого будинку в Сандрінгемі, де усамітнюється та продовжує працювати.

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Його дружина Камілла тим часом проводить багато часу на робочих заходах у Лондоні. Наприклад, учора королева організувала черговий прийом у Кларенс-гаусі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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