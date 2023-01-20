Несподіване заняття: принцеса Кейт розповіла, як інколи проводить час із дітьми

Вчора під час візиту на Гемптон-Корт, де принцеса Уельська зустрілася з регбістами, вона розповіла про те, чим захоплюються їхні із Вільямом троє дітей, а також про те, як вона сама іноді проводить з ними дозвілля.
Під час зустрічі Кетрі розповіла про те, що її молодший син Луї обожнює регбі, та й загалом усі троє дітей пари люблять спорт і все, що пов'язано із змаганнями.
"Ми завжди трохи змагаємося одне з одним. Усі вони люблять спорт, а Луї божеволіє від регбі. Вони у тому віці, коли їм просто подобається бігати", - сказала Кетрін.
Кейт також розповіла, що іноді любить приєднатись до своїх дітей, коли вони займаються спортом. "Я роблю все це, навіть стрибаю на батуті з дітьми перед школою", - каже принцеса, пише Daily Mail.
Під час зустрічі регбісти запросили принцесу Уельську на тренування — пропозиція, від якої вона не могла відмовитись.
Кейт, нагадаємо, взяла на себе колишню роль герцога Сассекського як покровительки англійської ліги регбі у лютому 2022 року.
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