Несподіване заняття: принцеса Кейт розповіла, як інколи проводить час із дітьми

Вчора під час візиту на Гемптон-Корт, де принцеса Уельська зустрілася з регбістами, вона розповіла про те, чим захоплюються їхні із Вільямом троє дітей, а також про те, як вона сама іноді проводить з ними дозвілля.

Під час зустрічі Кетрі розповіла про те, що її молодший син Луї обожнює регбі, та й загалом усі троє дітей пари люблять спорт і все, що пов'язано із змаганнями.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

"Ми завжди трохи змагаємося одне з одним. Усі вони люблять спорт, а Луї божеволіє від регбі. Вони у тому віці, коли їм просто подобається бігати", - сказала Кетрін.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Кейт також розповіла, що іноді любить приєднатись до своїх дітей, коли вони займаються спортом. "Я роблю все це, навіть стрибаю на батуті з дітьми перед школою", - каже принцеса, пише Daily Mail.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Під час зустрічі регбісти запросили принцесу Уельську на тренування — пропозиція, від якої вона не могла відмовитись.

Кейт, нагадаємо, взяла на себе колишню роль герцога Сассекського як покровительки англійської ліги регбі у лютому 2022 року.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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