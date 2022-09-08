Несподіване зізнання: Меган Маркл розповіла, чому довгий час почувалася "гидким каченям"

У своєму Instagram Мінді опублікувала фото зі знімань, завдяки яким ми можемо роздивитися образ герцогині Сассекської. Цього разу 41-річна Меган була одягнена у чорну трикотажну кофту з високою горловиною та чорні укорочені штани зі шкіри.

Її волосся було зібране в низький хвіст, на обличчі був макіяж, а з прикрас на зап'ясті кілька золотих браслетів.

Сама Мінді була одягнена в максісукню кольору фуксії та босоніжки на підборах.

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Під час цього епізоду Меган знову багато говорила про себе, розповідала, як у школі почувалася "гидким каченям" і їй не було з ким навіть сходити на обід. У ті роки вона була розумною, а не гарною школяркою, і це було тяжко, бо породжувало безліч комплексів.

Навчалася майбутня герцогиня в католицькій школі для дівчаток "Непорочне серце" у Лос-Анджелесі.

Якоїсь миті під час розмови Мінді запитала Меган: "Хіба ти не красунею росла?" Меган відповіла: "Ні. Боже, ні". "Що? Це новина для мене", - сказала Мінді у відповідь. І додала, що, можливо, зараз би, вона відчувала себе інакше, але тоді її пишне кучеряве волосся і величезна щілина в зубах не давали їй можливості почуватися красивою.

Нагадаємо, днями Меган і Гаррі були присутні на заході на честь Invictus Games у Дюссельдорфі, а сьогодні має відбутися ще один їхній вихід у Великій Британії. Пара відвідає церемонію WellChild Awards у Лондоні.

Меган і Гаррі у Дюссельдорфі / Фото: Associated Press

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