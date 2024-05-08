Несподівані одкровення: принцеса Беатріс прокоментувала стан здоров'я її матері Сари Йоркської

Принцеса Йоркська Беатріс під час нещодавнього візиту до Нью-Йорка розповіла про стан здоров'я своєї мами Сари Йоркської, яка лікувалася від раку.

Під час інтерв'ю на британському ток-шоу This Morning 35-річна дочка Сари – принцеса Беатріс – розповіла, що з її матір'ю "все гаразд" після минулорічних побоювань щодо здоров'я.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

"Вона така феноменальна особистість. Як мама, вона приголомшлива. Вона пройшла через багато чого, і її цілеспрямованість і стійкість дійсно допомагають мені йти вперед", — сказала принцеса, цитує її слова People.

"У неї все гаразд. Минулого року у неї були серйозні проблеми зі здоров'ям, але зараз все гаразд. У свої 64 роки вона процвітає, вона пройшла через багато випробувань, але я думаю, що тепер вона дійсно приходить до тями", — продовжила Беатріс.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

У розмові з журналістами Беатріс зазначила, що вважає, немає нічого важливішого за сім'ю. Нагадаємо, Беа одружена з Едоардо Мапеллі-Моцці, у них є спільна дочка Сієнна, а також Беатріс виховує його сина від попередніх стосунків Крістофера.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно мати Крістофера в інтерв'ю розповіла про те, яка мачуха вийшла з принцеси Беатріс.

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