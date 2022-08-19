"Несподіваний гість" у королівському салаті: як вишукано Єлизавета II відреагувала на слимака у своїй тарілці

У королеви Єлизавети II чудове почуття гумору. Одного разу монархиня знайшла у своїй тарілці дуже непроханого гостя та відправила шефкухареві записку.

Про цей кумедний інцидент розповів колишній королівський слуга Чарльз Олівер у книжці "Вечеря в Букінгемському палаці".

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Виявляється, Єлизавета II любить, щоб у її стравах було багато фруктів та овочів. І одного разу під час трапези монархиня виявила у своїй тарілці досить несподіваного гостя – слимака і написала своїм кухарям геніальну записку.

Олівер розповів, що коли королева та її покійний чоловік принц Філіп їли разом, вони вели блокнот, який лежав поряд з їхніми тарілками, в якому вони робили нотатки про їжу та залишали свої коментарі шефкухарю, пише Mirror. Якось на відірваному верхньому листі лакеї знайшли мертве тіло слимака. А в записці, яку королева написала того дня кухарям було написано:

"Я знайшла це в салаті, чи не могли б ви це з'їсти?", — йшлося у записці.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Почуття гумору королеви всі оцінили, але слимака, напевно, їсти не стали і відтоді ретельніше ставилися до королівських страв.

Раніше ми розповідали, що їдять Єлизавета II та її родичі та які улюблені страви у членів британської королівської родини.

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