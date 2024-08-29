Несподіваний хід: стало відомо, кому може дістатися Royal Lodge, коли звідти з'їде принц Ендрю

Не секрет, що король Чарльз вже тривалий час намагається виселити з Royal Lodge свого брата, але принц Ендрю підписав договір оренди терміном на 75 років.

Раніше повідомлялося, що монарх планує здати в оренду Королівську резиденцію у Віндзорі після того, як принц Ендрю остаточно звідти з'їде. Він хоче зробити ремонт та здати резиденцію за 1 мільйон фунтів стерлінгів на рік. Але тепер з'явилася й інша версія, згідно з якою Чарльз має намір віддати Royal Lodge своїй дружині королеві Каміллі.

Маєток Royal Lodge у Віндзорі / Фото: Getty Images

За словами королівської коментаторки Кінсі Скофілд, герцог Йоркський може бути виселений до кінця року, особливо з огляду на те, що Чарльз позбавив його охорони.

"Король думає про довгострокову перспективу і, можливо, захоче залишити цю власність, в якій він провів так багато часу з королевою-матір'ю Єлизаветою, королеві Каміллі, на випадок, якщо станеться найгірше.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Він хоче виділити їй окремий простір у відокремленому місці, який буде досить близько до сім'ї і де вона почуватиметься в безпеці і де їй буде добре", — сказала експертка, виступаючи на TalkTV, цитує її слова express.co.uk.

Королева-мати Єлизавета позує на території Royal Lodge у Віндзорі, 26 серпня 1946 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принц Ендрю переїхав до маєтку Royal Lodge разом зі своїми дочками принцесою Беатріс та принцесою Євгенією 2003 року. Сара Фергюсон, його колишня дружина, згодом приєдналася до нього 2008 року і зараз вони продовжують жити разом, незважаючи на те, що перебувають у розлученні.

Принц Ендрю та Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Експерти переконані, що король Чарльз стверджуватиме, що, згідно з 75-річним договором оренди, Ендрю не справляється з обслуговуванням власності і тому має бути виселений. Договір оренди передбачає проведення ремонтних робіт та дозволяє герцогу передати нерухомість своїм дітям. А нещодавно принцу Ендрю повідомили, що король більше не оплачуватиме утримання безпеки маєтку від жовтня 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими ще палацами нині володіє король Чарльз.

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