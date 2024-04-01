Несподіваний сімейний вихід: королеву Летицію з чоловіком та дочками заскочили на вулицях Мадрида

Іспанських монархів зазнімкували днями на публічному заході в Мадриді, але цього разу вони не виконували своїх королівських обов'язків.

Король Філіп VI, королева Летиція та двоє їхніх дочок, принцеса Леонор та інфанта Софія, потрапили під приціли фотографів під час ходи Богоматері Самотності – традиційної ходи Страсного тижня, що відбулася у Мадриді напередодні Великодня.

Королева Летиція була цього дня у вовняному пальті Nina Ricci і в шарфі, у неї було розпущене волосся, а у вухах виблискували золоті сережки. Її чоловік Філіп був у довгій темно-синій куртці. Принцеса Леонор одягла чорне пальто та смугастий джемпер Sezane, а її сестра Софія була в бомбері від Zara.

Король Філіп VI та королева Летиція з дочками принцесою Леонор та інфантою Софією / Фото: Getty Images

Після Великодня сімейство проведе час на канікулах і не з'являтиметься на публіці.

Нагадаємо, напередодні королева Летиція взяла участь у церемонії вручення премій Discapnet Awards for Accessible Technologies Фонду ONCE в галузі доступних технологій, де сяяла у смарагдовій блузці та білих штанях і мала дуже стильний вигляд.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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