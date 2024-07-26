Несподіваний вибір: архівний образ Камали Гарріс у шовковій сукні від Prada

Зараз Камала Гарріс – 49-та віцепрезидентка США, а також кандидат у президенти, тому її стиль стриманий. Жінка обираэ штанні костюми, однотонні лаконічні туфлі або кеди, а також прикраси з перлами. Як вечірні образи вона надає перевагу довгим сукням з неглибокими декольте.

Однак на початку двохтисячних образи для вечірніх заходів Камала дозволяла собі сміливіші. 2001 року у Гарріс були короткі стосунки з ведучим Монтелом Вільямсом і якось разом вони відвідали восьмий щорічний благодійний захід, присвячений проблемі розсіяного склерозу, який відбувся в готелі Century Plaza в Сенчурі-Сіті, Каліфорнія.

Того вечора Камала вийшла до фотографів у розкішній шовковій сукні від Модного дому Prada. Вбрання мало глибоке декольте, підкреслювало її талію, а також було прикрашене невеликими складками тканини під грудьми.

Камала Гарріс / Фото: Getty Images

Образ Камала доповнила гламурною вечірньою сумкою, теж від Prada, лаконічними босоніжками з ремінцями, яскравим макіяжем та золотим годинником на зап'ястя, ймовірно від Cartier.

Камала Гарріс / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи віце-президентки США Камали Гарріс (22 фото)