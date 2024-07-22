Несподіваний вибір: Кейт та Вільям опублікували незвичайне фото іменинника – принца Джорджа

Не вперше принц та принцеса Уельські публікують чорно-біле фото.
Сьогодні, 22 липня, принцу Джорджу, їхньому старшому синові, виповнюється 11 років.
"Вітаємо принца Джорджа сьогодні з 11-річчям!"
"Фото принцеси Уельської, 2024", — написано під фотографією.
Хлопчик одягнений у чорний костюм та білу сорочку. Він усміхається, дивлячись у камеру, за якою стояла його мама принцеса Уельська Кейт.
Це не вперше Кетрін обирає чорно-біле фото для публікації у важливу дату. Свою тринадцяту річницю весілля цього року Кейт та Вільям також відзначили публікацією чорно-білого весільного знімку. Чекаємо на хвилю обурених коментарів від королівських шанувальників.
Нагадаємо, раніше ми розповідали докладніше біографію принца Джорджа – майбутнього короля Великої Британії та зібрали для вас його милі дитячі знімки.
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