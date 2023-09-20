Несподіваний вибір: Меган Маркл заскочили з нетиповим для неї алкогольним напоєм у руках

Герцогиня Сассекська на Invictus Games не лише демонструвала всім свої стрункі ноги, а й пила пиво.

Ми не знаємо, яким алкогольним напоям віддає перевагу Меган Маркл, але в один із днів, коли вони з принцом Гаррі були присутні на фіналі волейбольного матчу, герцогиню заскочили з пластиковою склянкою пива в руках.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Коли Маркл вела свій блог The Tig, вона розповідала, що раніше любила пити червоне вино і навіть блог назвала на честь улюбленого вина Tignanello. Але на Іграх Invictus у Дюссельдорфі вона віддала перевагу іншому напою.

Нагадаємо, ми також зібрали для вас усі образи, в яких герцогиня Сассекська сяяла у всі дні "Ігор нескорених".

Образи Меган Маркл на Invictus Games

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