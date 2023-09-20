Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Несподіваний вибір: Меган Маркл заскочили з нетиповим для неї алкогольним напоєм у руках

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
584
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Несподіваний вибір: Меган Маркл заскочили з нетиповим для неї алкогольним напоєм у руках

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекська на Invictus Games не лише демонструвала всім свої стрункі ноги, а й пила пиво.

Ми не знаємо, яким алкогольним напоям віддає перевагу Меган Маркл, але в один із днів, коли вони з принцом Гаррі були присутні на фіналі волейбольного матчу, герцогиню заскочили з пластиковою склянкою пива в руках.

Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images

Коли Маркл вела свій блог The Tig, вона розповідала, що раніше любила пити червоне вино і навіть блог назвала на честь улюбленого вина Tignanello. Але на Іграх Invictus у Дюссельдорфі вона віддала перевагу іншому напою.

Нагадаємо, ми також зібрали для вас усі образи, в яких герцогиня Сассекська сяяла у всі дні "Ігор нескорених".

Образи Меган Маркл на Invictus Games / ©
Образи Меган Маркл на Invictus Games

Читайте також:

Юлія Паєвська (Тайра) про змагання Ігри нескорених-2023 і зустріч з принцом Гаррі і Меган Маркл

Юлія Паєвська (Тайра) про змагання Ігри нескорених-2023 і зустріч з принцом Гаррі і Меган Маркл

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
584
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація