Несподіваний вихід: княгиня Шарлін відвідала екскурсію у палаці разом із туристами

Після кількох років реставрації палац Монако знову відчинив свої двері для відвідувачів.

На перших гостей чекав сюрприз, їх зустрічала сама княгиня Шарлін. Несподіваною появою княгиня здивувала туристів під час екскурсії палацом та приєдналася до їхньої групи. Декому навіть пощастило сфотографуватися із Шарлін.

Знімки були опубліковані на сторінці княжого подружжя Монако у Facebook. Одягнена княгиня була у чорний жилет від Louis Vuitton та чорний подовжений жакет із широким бежевим поясом на талії. А також чорні туфлі на підборах. У неї була лаконічна зачіска та макіяж на обличчі.

44-річна принцеса обмінялася неформальними обіймами і сфотографувалася з групою, а потім сама приєдналася до туру та оглянула низку нещодавно виставлених палацових скарбів, пише People. Фрески та стельові розписи палацу вперше цього місяця були виставлені на загальний огляд.

Під час групового туру Шарлін вивчила серію фресок епохи Відродження, які колись були сховані від очей. Несподівано виявлені робітниками та реставраторами під час нещодавньої реконструкції картини зображують Дванадцять подвигів Геракла і, як вважають, датуються 16 століттям.

Трудомісткий ремонт князь Альбер II замовив вісім років тому, він був виконаний командою спеціалістів із 40 осіб. Від 1 липня палац відновив регулярні заплановані відвідини. Екскурсії можна забронювати до 15 жовтня.

Нагадаємо, на портретному знімку, який було зроблено на честь 11-ї річниці весілля князя та княгині Шарлін також була зазнімкована у сукні від бренду Louis Vuitton.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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