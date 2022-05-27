Несподіваний візит: герцогиня Меган приїхала до школи в Техасі, щоб вшанувати загиблих дітей

Герцогиня Сассекська приїхала, щоб вшанувати пам'ять жертв у Техаській школі в Увалді, де у вівторок сталася стрілянина та загинуло 19 учнів.

Представник Меган підтвердив, що герцогиня приїхала на місце стрілянини в техаській школі як приватна особа і, як мати, щоб особисто висловити свої співчуття та підтримку сім'ям постраждалих. 24 травня, у США озброєний 18-річний чоловік вчинив стрілянину в початковій школі міста Увальде, внаслідок якої одразу загинули 19 учнів та вчителька, близько десятка поранених доправили до лікарні. Цей день, який був останнім у навчальному році, для багатьох дітей став останнім у житті.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцогиня Меган поклала квіти і, кажуть, ледве стримувала сльози, дивлячись на імпровізований пам'ятник учням та двом вчителям, убитим у вівторок під час стрілянини у школі в Техасі.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган була одягнена у сині джинси, футболку та бейсболку, а взута у білі кросівки Adidas Stan Smith. Вона поклала букет білих троянд під час свого скромного візиту у четвер. Поява Меган у невеликому поселенні приблизно за 80 миль на захід від Сан-Антоніо не була оголошена заздалегідь і стала несподіванкою для присутніх там людей. Супроводжував герцогиню голова служби безпеки Альберто Альварес, який спостерігав за тим, що відбувається на відстані.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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