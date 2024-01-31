Несподіваний збіг: у Маргреті II, що зреклася престолу, є брошка, як у 8-річної принцеси Шарлотти

Представниці європейських королівських сімей мають схожі прикраси і в кожному з них є сентиментальна складова.

14 січня королева Данії Маргрете II офіційно зреклася престолу підписавши відповідний документ у замку Крістіансборг у Копенгагені. Таким чином новим королем став її старший син Фредерік.

На підписання документів у палаці Її Величність прийшла у малиновому костюмі, улюбленим високим укладанням, яскравим макіяжем та з особливою брошкою у вигляді підкови.

Брошка є подарунком Маргрете від її батька, Фредеріка ІХ. Прикрасу він вручив їй 1953 року, після того, як підписав змінену Конституцію, яка зробила її його наступницею. До 1953 року жінкам було заборонено успадковувати датський престол, тому багато хто очікував, що брат Фредеріка, принц Кнуд, одного разу успадкує трон.

Маргрете II / Фото: Getty Images

Прикраса зроблена із золота, діамантів та 11 рубінів, а підкова є символом удачі. Брошку королева носить протягом усього свого життя і її дуже часто можна було на ній побачити на різних заходах.

Маргрете II / Фото: Getty Images

Однак королева Данії не єдина королівська особа помічена з такою прикрасою. Також подібну брошку має одна з найменших представниць британської королівської родини — 8-річна принцеса Шарлотта — дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма. З дуже схожою прикрасою дівчинка прийшла 2022 року на похорон своєї прабабусі королеви Єлизавети II.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Така брошка у вигляді підкови була обрана на прощання на честь любові королеви Єлизавети до коней і є сімейною реліквією. Подарувала Шарлотті прикрасу сама прабабуся.

Брошка принцеси Шарлотти / Фото: Getty Images

Однак брошка в сім'ї вже давно і в 1920 роках належала матері Єлизавети II — Єлизаветі Боуз-Лайон — її їй подарувала свекруха, королева Марія Текська. На відміну від брошки Маргрете II, прикраса британської принцеси інкрустована діамантами.

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