Несподівано: екснардепка Надія Савченко знялася у романтичній фотосесії

Знімками Надія поділилася на своїй сторінці у Facebook та написала зворушливий пост.

Позитивного всім ранку! Іноді треба відволікатися від політики, роботи і життєвих проблем та подивитися на світ під іншим кутом зору", - написала вона і порадила підписникам подивитися своє, як вона сказала "ванільне" інтерв'ю.

На знімках Надію просто не впізнати. Вона позувала в студії, приміряла під час знімань кілька гарних суконь, які акцентували увагу на декольте і були з пишними подолами. Для знімань Надії зробили гарний макіяж, один із образів вона доповнила сережками-висячками.

Такою Савченко раніше публіка ще не бачила.

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