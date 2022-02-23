Несподівано: герцогиня Кембриджська нехтує манікюром

Два дні герцогиня Кембриджська провела у Данії і вже повертається додому до Лондона.

За цю коротку дводенну поїздку публіка побачила герцогиню Кетрін у трьох різних образах. Вона відвідала Університет Копенгагена у двобортному жакеті від Zara з твіду, під яким була біла сорочка з глибоким V-подібним вирізом від ME+EM, та доповнила образ чорними штанями кльош зі стрілками та замшевими човниками на підборах.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

У щільному білому светрі з високою горловиною, вузькими чорними джинсами та курткою кольору хакі від Seeland, а також у черевиках від бренду Blundstone Кейт приїхала до Лісової школи Стенуртон.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

А на зустріч із данською кронпринцесою Мері та королевою Маргрете II одягла сіру сукню-пальто від Catherine Walker за 3000 фунтів стерлінгів у поєднанні із замшевими туфлями-човниками на підборах.

Герцогиня Кейт та кронпринцеса Мері / Associated Press

Всі три образи Кетрін доповнила перлинною підвіскою від Monica Vinader та сережками з перлинами від Daniella Draper. Але ми звернули увагу на манікюр герцогині Кембриджської. А точніше, на його відсутність. Схоже, Кейт не встигла відвідати майстра або просто нехтує цією процедурою.

Манікюр герцогині Кембриджської / Associated Press

Раніше ми показували вам фото з нещодавнього прийому королеви Єлизавети II і навіть вона стежить за тим, щоб її нігті мали ідеальний вигляд.

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