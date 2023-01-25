Несподівано: Гіслейн Максвелл назвала скандальне фото принца Ендрю та Вірджинії Джуфре фальшивкою

Скандал, через який син королеви Єлизавети II – принц Ендрю – втратив звання і посаду старшого члена королівської родини, знову нагадав про себе.

Подруга принца Ендрю — Гіслейн Максвелл, яка відбуває покарання у в'язниці, заявила, що широко опублікована фотографія герцога Йоркського, де він обіймає Вірджинію Джуффре, є "підробкою".

Вірджинія Джуфре / Фото: Getty Images

Як повідомляє видання People, 61-річна британська світська левиця заявила про це в новому інтерв'ю з в'язниці, яке в понеділок транслювалося TalkTV у Великій Британії. Максвелл поговорила з телеведучим Джеремі Кайлом для спеціального випуску "Гіслейн за ґратами" з федеральної в'язниці у Флориді, де вона зараз відбуває 20-річний термін за свою роль у торгівлі дівчатами з метою сексуальної експлуатації разом із фінансистом Джеффрі Епштейном.

Максвелл заявила, що вона впевнена, що сумнозвісна фотографія принца Ендрю і Вірджинії Джуфре, яка звинуватила герцога в сексуальному насильстві, була підроблена. Максвелл також присутня на знімку, який, як повідомляє The Guardian, був зроблений 2001 року, вона стоїть за ними і усміхається.

Гіслейн Максвелл / Фото: Getty Images

"Я ні на секунду не вірю, що вона справжня. Насправді я впевнена, що це не так. Оригіналу ніколи не було, і, крім того, немає фотографії. Я бачила лише її фотокопію", - заявила жінка.

Раніше 62-річний принц Ендрю також заявив, що фотографію було підроблено. Під час інтерв'ю на ВВС у листопаді 2019 року герцог Йоркський заявив, що "не пам'ятає" про зустріч з Джуфре і "абсолютно не пам'ятає, як було зроблено цю фотографію".

Жертви Джеффрі Епштейна (ліворуч), Сара Ренсом, Вірджинія Робертс Джуфре та Марійке Чартуні знаходять підтримку одна в одній після того, як зустрілися на емоційному судовому слуханні у справі жертв Епштейна 27 серпня 2019 року. / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Вірджинія Джуфре подала позов проти принца Ендрю в серпні 2021 року, стверджуючи, що її було продано Епштейном і тричі примушували до сексу з принцом Ендрю в період від 1999 до 2002 року, коли вона була підлітком. У лютому 2022 року стало відомо, що син королеви Єлизавети II досяг мирової угоди з Вірджинією Джуфре у цивільній справі про сексуальні домагання у США.

Принц Ендрю та Джеффрі Епштейн / Фото: Getty Images

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