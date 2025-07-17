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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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347
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Несподівано: Карла Бруні прокаталася на мопеді з 70-річним чоловіком Ніколя Саркозі

Зірка здивувала своїх шанувальників несподіваним відео у Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Карла Бруні та Ніколя Саркозі

Карла Бруні та Ніколя Саркозі / © Associated Press

57-річна італо-французька модель, співачка, акторка та колишня перша леді Франції — Карла Бруні — опублікувала у своєму Instagram відео, на якому мчить на мопеді. За кермом її чоловік — 70-річний Ніколя Саркозі, колишній президент Франції.

Карла в сорочці та сонцезахисних окулярах знімає відео та притискається до чоловіка. «Dolce vita», — підписала відео Бруні італійською, що в перекладі означає «солодке життя».

Зазначимо, восени 2007 року Ніколя Саркозі — на той момент уже президент Франції — розлучився зі своєю другою дружиною Сесилією та через спільних знайомих познайомився із Карлою Бруні. Пара почала зустрічатися практично одразу після знайомства. За словами моделі, вона полюбила його за любов до садівництва, а він, у свою чергу, був зачарований її красою та розумом. Через три місяці — 2 лютого 2008 року — вони одружилися в Єлисейському палаці. Це був перший випадок в історії Франції, коли президент одружився під час свого терміну правління. У жовтні 2011-го у подружжя народилася донька Далія Джулія.

Карла Бруні та Ніколя Саркозі / © Associated Press

Карла Бруні та Ніколя Саркозі / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, 57-річна Карла Бруні блиснула фігурою у купальнику.

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