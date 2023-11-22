Несподівано: колінні чашечки принцеси Кейт "розбурхали" соцмережі

Принцеса Уельська Кетрін вчора викликала фурор червоним вбранням і своєю фігурою на церемонії привітання президента Південної Кореї в Лондоні.
Фотографи зазнімкували Кетрін із різних ракурсів і вона мала дуже гарний вигляд у червоному пальті-накидці з бантом від Catherine Walker, у червоному капелюсі з широкими полями Jane Taylor та замшевих туфлях Gianvito Rossi до тону на підборах.
Сьогодні соцмережі вибухнули коментарями про те, що навіть колінні чашечки принцеси Кейт мають ідеальний вигляд. Ведуча BBC Breakfast Рейчел Берден опублікувала в соціальній мережі X фотографії принцеси Уельської зі статті, яка називається "Кросфіт, пілатес-реформатор… навіть її колінні чашечки прекрасні!" — йшлося в заголовку статті.
Ведуча написала в соцмережі: "Серйозно... Чи варто нам тепер турбуватися про наші колінні чашечки????".
Серйозно…. Do we have to worry про наші kneecaps now???? pic.twitter.com/Ch7wLVQzRj— Rachel Burden (@rachelburden) November 22, 2023
Користувачі соціальних мереж відреагували на повідомлення Рейчел про зовнішність Кейт, яке, мабуть, спричинило переполох серед королівських коментаторів.
"Рейч вдало обрала час. Буквально вчора ввечері я помітила, якими хрусткими стали мої", — написав хтось із коментаторів. "Я волію не розглядати свої надто уважно. За умови, що ніхто інший цього не зробить", — відповіла ведуча.
А хтось написав: "Це лише питання часу, коли "підтяжка колін" (хірургічна, а не спортивна!) стане наступною косметичною операцією".
Але Кейт турбуватися нема про що. У неї чудова фігура та гарні стрункі ноги. До речі, ввечері на державному банкеті в Букінгемському палаці принцеса з'явилася в максісукні, яка повністю затуляла її ноги.
Читайте також: