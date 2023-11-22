Несподівано: колінні чашечки принцеси Кейт "розбурхали" соцмережі

Принцеса Уельська Кетрін вчора викликала фурор червоним вбранням і своєю фігурою на церемонії привітання президента Південної Кореї в Лондоні.

Фотографи зазнімкували Кетрін із різних ракурсів і вона мала дуже гарний вигляд у червоному пальті-накидці з бантом від Catherine Walker, у червоному капелюсі з широкими полями Jane Taylor та замшевих туфлях Gianvito Rossi до тону на підборах.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Сьогодні соцмережі вибухнули коментарями про те, що навіть колінні чашечки принцеси Кейт мають ідеальний вигляд. Ведуча BBC Breakfast Рейчел Берден опублікувала в соціальній мережі X фотографії принцеси Уельської зі статті, яка називається "Кросфіт, пілатес-реформатор… навіть її колінні чашечки прекрасні!" — йшлося в заголовку статті.

Ведуча написала в соцмережі: "Серйозно... Чи варто нам тепер турбуватися про наші колінні чашечки????".

Серйозно…. Do we have to worry про наші kneecaps now???? pic.twitter.com/Ch7wLVQzRj — Rachel Burden (@rachelburden) November 22, 2023

Користувачі соціальних мереж відреагували на повідомлення Рейчел про зовнішність Кейт, яке, мабуть, спричинило переполох серед королівських коментаторів.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

"Рейч вдало обрала час. Буквально вчора ввечері я помітила, якими хрусткими стали мої", — написав хтось із коментаторів. "Я волію не розглядати свої надто уважно. За умови, що ніхто інший цього не зробить", — відповіла ведуча.

А хтось написав: "Це лише питання часу, коли "підтяжка колін" (хірургічна, а не спортивна!) стане наступною косметичною операцією".

Але Кейт турбуватися нема про що. У неї чудова фігура та гарні стрункі ноги. До речі, ввечері на державному банкеті в Букінгемському палаці принцеса з'явилася в максісукні, яка повністю затуляла її ноги.

Принцеса Уельська на державному банкеті у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

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