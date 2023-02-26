Несподівано: королева Камілла розповіла, якого кольору пальто не одягне ніколи

Відомо, що королева Камілла має свою вподобання у виборі одягу. Останнім часом вона дедалі частіше демонструє публіці монохромні образи, як це робила її покійна свекруха королева Єлизавета II.

Торік Камілла відсвяткувала 75-річний ювілей і з цієї нагоди журнал Vogue зняв фотосесію, а королева дала інтерв'ю. У ньому ж дружина монарха і розповіла, що полюбляє носити сукні-пальта різних кольорів, але є один колір, в якому Камілла не з'явиться на публіці ніколи, пише express.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Йдеться про відтінок фіолетового кольору, який Камілла називає "менопаузальний рожево-ліловий". Пальто такого кольору Камілла не одягне ніколи. Хоча виходи в рожевому у Камілли були, але більш насичено яскраво рожевому.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

А ось королева Єлизавета II спокійно носила такі сукні та пальта. У рожево-ліловому вона з'явилася на балконі на честь святкування свого 70-річного правління у червні 2022-го.

Королева Єлизавета II і король Чарльз III, принцеса Кейт з дітьми / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ми вже неодноразово розповідали, чому в гардеробі королеви Єлизавети II переважали яскраві кольори. Це було зроблено з практичних міркувань.

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