Несподівано: короля Чарльза та королеву Каміллу заскочили в пабі

Перед тим, як вирушить до Норфолка на різдвяну службу 25 грудня, король і королева відвідали паб Mayfair, відвідувачі якого були дуже здивовані зустріти там королівське подружжя.

Як пише Hello! один із співробітників закладу зіткнувся з королем та його дружиною Каміллою, коли ніс піднос із закусками з кухні. Побачивши, хто перед ним офіціант сказав: "Вибачте, королю".

Наступного дня король і королева вже були у Сандрінгемі, де з рештою членів своєї великої родини вирушили на різдвяну службу. Принц і принцеса Уельські також відвідали її і вперше взяли на службу всіх трьох дітей, включаючи молодшого бешкетника принца Луї.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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