Несподівано: Меган і Гаррі повеселилися на весільній вечірці Еллен ДеДженерес та її партнерки

Меган та Гаррі стали запрошеними гостями на особливому заході Еллен ДеДженерес та її партнерки Порші де Россі.

Еллен та Порша оновили свої весільні клятви у присутності найближчих друзів. А подружжя Сассекських опинилося серед запрошених.

Минулого тижня Еллен та Порша переїхали до свого нового будинку, а 31 січня Порша відсвяткувала 50-річчя. З цієї нагоди зібрали друзів та організували таку вечірку, яка стала сюрпризом і для самої ДеДженерес.

Виявляється, ведуча уявлення не мала про відновлення клятви, яку спланувала її партнерка. Вона одягла весільну сукню від Зака Позена, в якій виходила заміж за Еллен 2008 року і постала у такому вигляді перед нею та гостями.

Еллен ДеДженерес та Порша де Россі / Фото: Associated Press

У відео, опублікованому на YouTube-каналі The Ellen Degeneres Show, видно реакцію ведучої, а також в кінці ролика показано, що на святі були принц Гаррі і Меган, а також Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Гвінет Пелтроу, Кеті Перрі, Орландо Блум та інші друзі пари.

Про те, що Сасекські товаришують з Еллен стало відомо в листопаді 2021-го, коли Меган Маркл стала гостею її шоу.

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