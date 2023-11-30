Несподівано: названо імена "королівських расистів", які обговорювали колір шкіри сина Меган та Гаррі

Знаменитий ведучий і журналіст Пірс Морган назвав імена двох членів королівської родини, які звинувачуються в расизмі, які нібито згадувалися в голландській версії книжки Оміда Скобі "Фінал".

Всі ми пам'ятаємо, як під час інтерв'ю Опрі Вінфрі у березні 2021 року принц Гаррі та Меган Маркл сенсаційно розповіли, що в королівських колах точилися розмови про те, якого кольору буде шкіра Арчі, коли він народиться. Тоді такі заяви пари багатьох шокували, а королівську родину почали звинувачувати у расизмі.

Меган і Гаррі з принцом Чарльзом / Фото: Associated Press

В англійській версії "Фіналу" Скобі сказав, що йому відомі імена цих двох осіб, але закон забороняє йому публікувати інформацію у Великій Британії.

А Пірс Морган, виступаючи у своєму шоу TalkTV, прокоментував голландську версію книжки Скобі і заявив, що це король Чарльз III і принцеса Кейт, пише pagesix. А також додав, що не вірить у те, що хтось із членів сім'ї коли-небудь робив якісь расистські коментарі.

Пірс Морган / Фото: Associated Press

"Поки не з'являться реальні докази цих коментарів, я ніколи в це не повірю. Але, тепер ми можемо розпочати процес з'ясування того, чи були вони колись вимовлені, який був контекст і чи взагалі були якісь расові наміри. Як я вже сказав, я не вірю, що вони були", — заявив Морган у своїй програмі.

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