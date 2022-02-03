Несподівано: позашлюбна дочка князя Монако Альбера II видалила всі фото у своєму блогу

Позашлюбна дочка князя Монако Альбера II Жасмін Грейс Ґрімальді більше не публікує свої знімки в Instagram.

Жасмін видалила всі фотографії у своєму блогу та залишила лише два знімки. На них дівчина зазнімкована у легкій сукні з квітковим принтом і з красивою зачіскою у вигляді хвилястих локонів. Кадри вперше було опубліковано 5 травня 2021 року.

Жасмін вирішила видалити всі свої фотографії у блогу, де понад 32 тисячі підписників заради детоксу. У закріплених Instagram Stories дівчина повідомила, що планує зробити лютий місяцем відпочинку від соцмереж, але також уточнила, що цей відпочинок може тривати і значно довше.

Instagram Жасмин Грейс Гримальді / Instagram Жасмін Грімальди

Раніше в січні 2022 року вона запостила слайдшоу зображень, присвячених святкуванню 2022 року, яке включало і знімок зі своїми зведеними братами та сестрою – принцесою Габріеллою, принцом Жаком, а також позашлюбним сином Альбера II – Олександром Грімальді. Це перше публічне фото всіх чотирьох дітей князя Монако Альбера ІІ.

Як відомо, у князівстві Монако зараз непростий період, ось уже понад пів року законна дружина князя Шарлін перебуває поза домом. Офіційна версія – Шарлін лікується у клініці, але подейкують, що це може бути не єдина причина її відсутності. А ось князь Альбер спілкується зі своїми позашлюбними дітьми, і, схоже, підтримує стосунки і з їхніми матерями.

Жасмін Гримальді та князь Альбер II / Getty Images

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