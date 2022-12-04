Несподівано: принц Гаррі у костюмі Людини-павука знявся у різдвяному ролику

Принц Гаррі одягнув костюм Павука для того, щоб записати відео для дітей, які втратили батьків у британських збройних силах.

Відео було передано благодійній організації Scotty's Little Soldiers та показано на їхній щорічній різдвяній вечірці.

"Різдво - це час, коли ми дуже, дуже сильно сумуємо за нашими близькими. І це нормально. Але водночас можна відчувати провину за те, що ми веселимось без батьків", - сказав Гаррі у відео. "Але я тут, щоб запевнити вас, що наші батьки завжди хочуть, щоб ми веселилися, добре? Тож не почувайтеся винним. Бажаю добре провести час і щасливого Різдва", - сказав у ролику принц Гаррі.

Як пише People, благодійна організація була заснована 2010 року Нікі Скотт, чий чоловік, капрал Лі Скотт, загинув в Афганістані за рік до цього. Гаррі вперше зустрів її на вечірці у палаці ще 2017 року. Організація пропонує дітям підтримку за допомогою освіти, групових заходів та подарунків, а також дає рекомендації батькам та іншим особам, які піклуються про них.

В організації Scotty's таку постійну підтримку принца Гаррі називають неймовірною та зазначають, що є певні пори року, які можуть бути особливо складними для дітей. І їм приємно, що Гаррі це розуміє та підтримує.

Нагадаємо, самому принцу Гаррі було 12 років, коли 1997 року загинула його мати, принцеса Діана.

Принцеса Діана з синами / Фото: Getty Images

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