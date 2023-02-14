Несподівано: принцеса Беатріс повторила образ королеви Камілли

Нещодавно ми розповідали вам про новий патронаж принцеси Йоркської Беатріс і показували знімки з її візиту до престижного лондонського інституту Blizard у Лондонському університеті королеви Марії.

34-річна Беатріс досить рідко буває на публіці і ми, звичайно, звернули увагу на її образ. Того дня принцеса Йоркська була одягнена у сукню міді від Topshop з абстрактним принтом за 42 долари, чорний жакет та чорні щільні колготи, а взута у шкіряні гостроносі ботильйони на стійких підборах

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

75-річна королева Камілла теж має у своєму гардеробі таку сукню. У ній вона з'являлася на зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо на прийомі в Оттаві, під час їхньої із Чарльзом поїздки до Канади у травні 2022 року. Камілла доповнила свою сукню перлинним намистом, перлинними сережками та парою чорно-кремових туфель на підборах.

Сукні Камілли і Беатріс не ідентичні точнісінько, але в однаковий принт і, швидше за все, від одного і того ж бренду.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як королева Камілла повторює образи за принцесою Уельською і це має дуже милий вигляд.

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