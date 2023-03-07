Несподівано: принцеса Кейт підібрала до образу аксесуар, як у Меган Маркл

У такому капелюсі герцогиня Сассекська з'являлася на королівській прогулянці у Сандрінгемі на Різдво 2018 року.

Принцеса Уельська Кетрін одягла дуже схожий капелюх-таблетку на парад на честь Дня Святого Давида, на якому вшановували валлійських гвардійців.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Цього дня Кетрін була у червоному довгому пальті від Alexander McQueen за 3608 доларів, доповнивши образ чорними замшевими чоботями на високих підборах, сумкою Mulberry та капелюхом-таблеткою від Juliette Botterill.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекськая одягала на королівську прогулянку в Сандрінгемі 2018 року капелюх-таблетку від британського бренду Awon Golding. Капелюхи дійсно мають дуже схожий вигляд, хоча вони і від різних брендів.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, також під час цього виходу принцеса Кейт з'явилася на публіці у брошці, яка раніше належала Діані.

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