Несподівано: принцеса Уельська поділилася новим фото та розповіла, чи з'явиться на завтрашньому параді

В акаунтах принца та принцеси Уельських опублікували нове фото принцеси Кейт, автором якого став Метт Портеус. Фото зробили у Віндзорі.

"Я була вражена всіма добрими повідомленнями підтримки та підбадьорення за останні кілька місяців. Це дійсно змінило світ для нас з Вільямом і допомогло нам обом пережити важкі часи. У мене гарні успіхи, але, як знає будь-хто, хто проходить хіміотерапію, бувають хороші та погані дні. У такі погані дні ви відчуваєте слабкість, втому, і вам доводиться давати тілу відпочинок. Коли я почуваюся досить добре, мені приємно займатися шкільним життям, приділяти особистий час речам, які надають мені енергію та позитив, а також починати трохи працювати вдома.

Я з нетерпінням чекаю на можливість відвідати парад з нагоди дня народження короля в ці вихідні зі своєю сім'єю і сподіваюся взяти участь у кількох публічних заходах цього літа, але в той же час я знаю, що ще не вибралася з лісу. Я вчуся бути терплячою, особливо в умовах невизначеності. Приймати кожен день таким, яким він є, прислухатися до свого тіла і дозволяти собі витратити такий необхідний час на зцілення. Велике спасибі за ваше розуміння і всім вам, хто так сміливо ділився зі мною своїми історіями", — написала принцеса Уельська підписавши пост С.

На фото Її Високість зображена у бежевому жакеті у смужку від Blaze Milano під який одягла білу футболку, сині вузькі джинси та взула білі кросівки.

Зазначимо, що участь Кейт у параді Trooping the Color 15 червня стане її першим заходом після Різдва. Раніше ми розповідали, чому король Чарльз святкує день народження у червні, хоча народився у листопаді.

Trooping the Colour 2023 року / Фото: Associated Press

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