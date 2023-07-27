Несподівано: принцесу Кейт розкритикували через коштовності корони

41-річна принцеса Уельська іноді з'являється на урочистих королівських прийомах та банкетах у коштовностях, що належать короні.

Колишня редакторка журналу Vogue С'юзі Менкес та володарка ордена Британської імперії розкритикувала принцесу Уельську Кетрін за те, що вона носить прикраси, які раніше належали королеві Єлизаветі II або принцесі Діані безрадісно. Тобто простими словами Кейт Міддлтон байдужа до цих реліквій.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Як пише Daily Mail, 79-річна Менкес зробила різкий коментар про це під час останнього випуску свого подкасту Creative Conversations.

Відомий модний критик, яка отримала орден Британської імперії від покійної королеви Єлизавети II за її внесок у модну журналістику 2014 року, запросила на шоу редакторку відділу ювелірних прикрас британського Vogue Керол Вултон, де вони обговорили виходи принцеси Уельської.

За словами С'юзі Кейт має байдужий вигляд до колекції рідкісних коштовностей, які має честь носити. Водночас королева Камілла, навпаки, демонструє на публіці, що носить усі ці прикраси з гордістю.

Королева Камілла та принцеса Уельська / Фото: Associated Press

"Принцеса Уельська трохи розчарувалася в прикрасах. Складається враження, що вона одягає їх тільки тоді, коли їй це абсолютно необхідно", - говорить критик.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

А ось 76-річна королева Камілла, навпаки, набагато більше цікавиться дорогоцінним камінням, з радістю носить тіари та брошки, які раніше належали королеві Єлизаветі II.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Кетрін часто одягає щось бюджетне, демонструючи, що легко може поєднувати дорогу сукню з дешевими аксесуарами і мати гарний вигляд.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені образи Кейт Міддлтон на кожен день.

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