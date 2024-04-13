Несподівано: у норвезької принцеси є прикраса, як у головної героїні культового серіалу

Норвезька принцеса Марта Луїза, яка кілька років тому наробила галасу в пресі через свої заручини з шаманом-аферистом на ім'я Дурек Верретт, до того як з ним познайомилася активно брала участь у житті королівської сім'ї та виконувала свої обов'язки принцеси. Марту Луїзу часто можна було побачити на благодійних та державних прийомах.

2012 року принцеса разом з іншими членами сім'ї зустрічала Чарльза та Каміллу, які на той час були ще лише принцом Уельським та герцогинею Корнуольською. Пара прибула до Норвегії з державним візитом і, відповідно, королівська сім'я провела для них гарний прийом у палаці в Осло.

Того вечора принцеса Марта Луїза — дочка короля та королеви Норвегії — з'явилася на прийомі в гламурній вечірній сукні-бюстьє, спідниця якої була прикрашена кольоровою торочкою з леліток. Однак більше уваги привернули тоді її сережки від бренду Amrita Singh.

Норвезька принцеса Марта Луїза 2012 року / Фото: Getty Images

Принцеса відмовилася від фамільних діамантів і віддала перевагу великим круглим сережки зі стразами.

Норвезька принцеса Марта Луїза 2012 року / Фото: Getty Images

Але носила в ті роки цю прикрасу не лише норвезька принцеса, а й одна з найпопулярніших героїнь середини 2000-х років – персонажка культового серіалу "Пліткарка" – Серена ван дер Вудсен. Дівчину в серіалі зіграла акторка Блейк Лайвлі.

Серена ван дер Вудсен / фото: скриншот з відео

Ще до популярності стрімінгових сервісів це шоу било всі рекорди з переглядів і стало культовим вже через те, що його герої, особливо Серена, завжди були дуже розкішно і стильно одягнені.

Серена ван дер Вудсен / фото: скриншот з відео

У великих круглих сережках героїня з'являється у 21 серії 4 сезону серіалу.

Серена ван дер Вудсен / фото: скриншот з відео

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