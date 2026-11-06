Несподіваний поворот у справі батька Меган Маркл: зведений брат герцогині Сассекської тепер цікавить поліцію

Меган Маркл і її брат Томас Маркл / © Associated Press

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Розслідування розпочалося після того, як його син, Томас Маркл-молодший, повідомив владу про наявність сотень зображень на різних електронних пристроях та цифрових носіях інформації. Філіппінська поліція отримала ухвалу суду на вивчення матеріалів і підтвердила виявлення файлів, що містять зображення насильства. Слідчі зараз намагаються встановити їхнє походження і хто ними володів, а ФБР також поінформовано про ці звинувачення.

82-річний Томас Маркл категорично заперечує звинувачення та стверджує, що ніколи не мав сексуальних стосунків із неповнолітніми та не зберігав подібних матеріалів. Його дочка, з якою він не спілкується від 2018 року, висловила «глибоке потрясіння» через ситуацію, що склалася.

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Меган Маркл і її зведений брат Томас Маркл-молодший / © Associated Press

У своїй заяві Меган нагадала, що їй уже було відомо про попередні звинувачення на адресу батька, і захистила своє рішення припинити з ним спілкування та тримати його подалі від своїх дітей, Арчі та Лілібет, як бажання захистити їх.

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Однак розслідування також торкнулося Томаса Маркла-молодшого, зведеного брата герцогині Сассекської, з яким вона також не підтримує жодних контактів. Хоча саме він повідомив владу про виявлені в будинку його батька матеріали, тепер він вважається особою, яка представляє інтерес для слідства. Це підтвердив міністр внутрішніх справ та місцевого самоврядування Філіппін Джонвік Ремулла на пресконференції в Манілі, заявивши, що є докази, що вказують на його можливу причетність до злочину, що розслідується, пише vanitatis.

Томас Маркл-молодший / © Getty Images

На даний момент влада не вважає його підозрюваним і не вважає, що його передбачувана причетність безпосередньо пов'язана з файлами, які він передав поліції, тому ступінь його причетності невідомий.

"У нас є свідки, які стверджують, що він приводив до себе додому неповнолітніх дівчат, і ми розслідуємо цю справу". Як зазначає Daily Mail, стверджується, що ці дівчата були родичками нареченої Маркла-молодшого.

На тій самій пресконференції міністр внутрішніх справ Філіппін Джонвік Ремулла також подав нові подробиці про матеріали, виявлені під час розслідування. Він пояснив, що агенти знайшли понад 7000 фотографій та одне відео із зображенням неповнолітніх, як хлопчиків, так і дівчаток, азіатського, латиноамериканського та європейського походження. Деяким жертвам було лише 10 чи 11 років. Філіппінський чиновник охарактеризував контент як «найогидніший прояв безкарності за сексуальну активність, яку я коли-небудь бачив», маючи на увазі відвертий характер зображень, вивчених слідчими.

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Томас Маркл-старший / © Getty Images

Тим часом Томас Маркл зараз перебуває в установі для догляду за людьми з деменцією в США. Справа залишається відкритою, і на даний момент обвинувальний вирок щодо Маркла не винесено.

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