Суспільство
405
1 хв

Несподіваний вибір: Меган Маркл з’явилася на заходах в аксесуарах від українського бренду

Минулого тижня герцогиня Сассекська потішила шанувальників кількома виходами у світ разом із принцом Гаррі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Разом подружжя з’явилося 9 жовтня на щорічному галавечорі проєкту «Здорове мислення» у Spring Studios у Нью-Йорку. Тоді для виходу герцогиня обрала стильний лук в чорному кольорі від Giorgio Armani та сережки від українського бренду GUZEMA з білого золота з розсипом діамантів вартістю 65 400 грн.

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Associated Press

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Associated Press

Сережки, які носила Меган на заході

Сережки, які носила Меган на заході

Також Меган та Гаррі виступили на заході у Нью-Йорку присвяченому ментальному здоров’ю. Там герцогиня з’явилася у своїй улюбленій смугастій сорочці Ralph Lauren, яку поєднувала із широкими темно-синіми штанями Lauren і туфлями від Manolo Blahnik. А у неї у вухах були сережки теж від українського бренду GUZEMA. Цього разу із жовтого золота, вартістю 99 600 грн.

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Getty Images

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Getty Images

Меган загалом любить носити прикраси та може похизуватися гарною колекцією, частина з якої їй дісталася від принцеси Діани.

Сережки, які носила Меган на заході

Сережки, які носила Меган на заході

Але українські бренди дружина принца Гаррі носить уперше. Можливо такий її вибір якось пов’язаний з тим, що її чоловік нещодавно побував в Україні і Меган почала більше цікавитися нашою культурою та нашими дизайнерами.

