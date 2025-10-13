- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 405
- Час на прочитання
- 1 хв
Несподіваний вибір: Меган Маркл з’явилася на заходах в аксесуарах від українського бренду
Минулого тижня герцогиня Сассекська потішила шанувальників кількома виходами у світ разом із принцом Гаррі.
Разом подружжя з’явилося 9 жовтня на щорічному галавечорі проєкту «Здорове мислення» у Spring Studios у Нью-Йорку. Тоді для виходу герцогиня обрала стильний лук в чорному кольорі від Giorgio Armani та сережки від українського бренду GUZEMA з білого золота з розсипом діамантів вартістю 65 400 грн.
Також Меган та Гаррі виступили на заході у Нью-Йорку присвяченому ментальному здоров’ю. Там герцогиня з’явилася у своїй улюбленій смугастій сорочці Ralph Lauren, яку поєднувала із широкими темно-синіми штанями Lauren і туфлями від Manolo Blahnik. А у неї у вухах були сережки теж від українського бренду GUZEMA. Цього разу із жовтого золота, вартістю 99 600 грн.
Меган загалом любить носити прикраси та може похизуватися гарною колекцією, частина з якої їй дісталася від принцеси Діани.
Але українські бренди дружина принца Гаррі носить уперше. Можливо такий її вибір якось пов’язаний з тим, що її чоловік нещодавно побував в Україні і Меган почала більше цікавитися нашою культурою та нашими дизайнерами.