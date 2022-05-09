Netflix скасував проєкт Меган Маркл: герцогиня зробила крок у відповідь

Меган Маркл видалила з офіційного сайту Archewell всі згадки про анімаційний мультфільм "Перлина", який повинен був вийти в рамках їхнього контракту з Netflix.

Після виходу з королівської родини 2020 року Меган та її чоловік принц Гаррі заснували Archewell Productions, щоб створювати серіали, документальні фільми, повнометражні та дитячі програми та очікувалося, що мультфільм "Перлина" стане першим мультсеріалом, створеним продюсерською компанією. Герцогиня Меган стала виконавчою продюсеркою мультсеріалу, а продюсером мав стати Девід Ферніш. Проте Netflix скасував знімання через хвилю скорочень, спричинених падінням числа підписників стрімінгового сервісу.

Меган і Гаррі на "Іграх" 2022 року / Associated Press

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Герцогиня Сассекська вирішила прибрати з їхнього з Гаррі офіційного сайту Archewell будь-які згадки про цей мультфільм. Нагадаємо, Netflix зробив кілька скорочень наприкінці квітня і на початку травня, включаючи відмову від двох інших дитячих шоу і звільнення персоналу.

Незважаючи на відмову від Pearl (оригінальна назва мультфільму) інсайдери заявили, що Netflix зберігає оптимізм щодо угоди з Archewell і планує кілька проєктів, зокрема документальний серіал під назвою Heart of Invictus, який знімали на Invictus Games, що недавно відбувся в Гаазі, заснованих принцем Гаррі ще 2014 року, пише Daily Mail.

Меган і Гаррі на "Іграх" у Гаазі 2022 року / Associated Press

Тим часом члени британської королівської родини і, зокрема, брат Гаррі – принц Вільям, стурбований тим, що приїзд Сассексів на платиновий ювілей відбудеться не тільки для того, щоб монархиня познайомилася зі своїми правнуками – Арчі та Лілібет, а й для того, щоб Меган і Гаррі було що розповісти у своїх проєктах для Netflix.

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