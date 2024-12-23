Невдало впала зі сходів: британська королівська особа зламала два зап'ястя

79-річна принцеса Майкл Кентська невдало впала в Кенсінгтонському палаці і зламала обидва зап'ястя.

Повідомляється, що інцидент стався у будинку, де мешкає принцеса та її чоловік принц Майкл Кентський. Жінка невдало впала зі сходів Кенсінгтонського палацу.

Новина була опублікована у Daily Mail 19 грудня, і видання повідомило, що того дня вона відвідала передріздвяний обід короля Чарльза у Букінгемському палаці з обома зап'ястями у шинах.

"Багато речей, які ви робите, наприклад, чищення зубів, неможливі", — сказала принцеса Майкл Кентська. "Я можу друкувати одним пальцем на мобільному телефоні, але не можу користуватися ноутбуком. Мені сказали, що після такого нещасного випадку, якщо ви зробите хоч один невірний рух на кістках, що не зажили, ви повернетеся туди, звідки почали", — розповіла принцеса про свій стан.

Принцеса Майкл Кентська / Фото: Associated Press

Відомо, що в момент інциденту руки королівської особи були зайняті пальтом, і вона зламала кілька дрібних кісток, коли витягла руки, щоб пом'якшити падіння.

Нагадаємо, рік тому принцеса Майкл Кентська перенесла операцію на серці. На публіці вона з'являється дуже рідко.

Нагадаємо, королева Камілла нещодавно перенесла пневмонію, але про свій діагноз публіці розповіла не одразу.

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