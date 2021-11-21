Невістка королеви розповіла про те, як почувається Єлизавета II

Королева Єлизавета II відпочиває у Віндзорському замку та виконує легку роботу.

Піддані трохи занепокоєні станом здоров'я монархині, але її родичі запевняють, що це під контролем.

Невістка Єлизавети II – Сара Фергюсон, ексдружина середнього сина королеви – принца Ендрю, підтвердила, що у Її Величності "все добре" після нещодавнього розтягнення спини, через що королева була змушена скасувати свою появу на недільній службі пам'яті минулого тижня.

У коментарі французькому журналу Paris Match, Сара поділилася: "У неї все добре. Вона моя ікона. Коли я бачу її, я щипаю себе, щоб нагадати собі, як мені пощастило. Вона незвичайна жінка", - пише Hello!

Також Сару запитали, як їм із принцом Ендрю вдається підтримувати добрі стосунки після розлучення 1996 року.

Королева Єлизавета II / Associated Press

"Ендрю і мені вдалося зберегти нашу дружбу і наш обов'язок. Як я часто говорю, ми віддаємо пріоритет трьом компонентам: спілкуванню, компромісу та співчуттю", — сказала Сара.

Раніше на церемонії HELLO! Inspiration Awards минулого місяця Сара Йоркська також розповіла, що королева — це людина, яка її надихає найбільше в житті. "Насправді є тільки одна, і це найбільш жива легенда нашого часу, монархиня, ви знаєте, Її Величність. Я думаю, що в 95 років все ще потрібно жити. Я просто дивлюся із захопленням і просто говорю: "Мені так пощастило" .

Сара Йоркська / Getty Images

Читайте також: