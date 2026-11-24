Королева Ранія та принцеса Раджва / © Instagram королеви Ранії

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Принцеса Раджва відзначила важливу віху у своєму королівському житті більш ніж через три роки після заміжжя зі спадковим принцом Йорданії Хусейном.

Після весілля у червні 2023 року публічні обов'язки Раджви здебільшого складалися із спільних заходів із чоловіком, від якого у неї є дворічна дочка, принцеса Іман.

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Принцеса Раджва з дочкою Іман та чоловіком принцес Хусейном / © Instagram кронпринца Хусейна

Днями 32-річна принцеса відвідала Молодіжний форум з питань здоров'я та добробуту на Мертвому морі в Йорданії, де ознайомилася з ініціативами щодо підтримки психічного та фізичного здоров'я молоді.

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Національна конференція, організована Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та її партнерами, що пройшла під патронажем принцеси Раджви, зібрала разом урядовців, експертів у галузі охорони здоров'я та молодь для визначення пріоритетів та рішень у сфері охорони здоров'я.

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Раджва мала вишуканий вигляд у темно-сірому жилеті та відповідних широких штанях від Модного Дому Alexander McQueen під час свого сольного виходу. Вона також носила білу сорочку, білі туфлі на підборах із гострим носком та підібрала сумку до тону.

Принцеса уклала волосся у вільні локони, залишивши одне пасмо шпилькою, щоб продемонструвати свої сережки-кільця, прикрашені перлами.

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Тим часом її свекруха – королева Ранія – продемонструвала ефектнтй лук в аеропорту, коли разом із королем Абдаллою II вітала президентське подружжя Узбекистану в Аммані.

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