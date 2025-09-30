Невістка королеви Єлизавети II терміново продала свій таунгаус, але він їй навіть не належав

Сара Йоркська / © Associated Press

Реклама

Сара вирішила продати свій таунгаус у Белгравії за 4,2 млн фунтів стерлінгів (понад 5,5 мільйонів доларів), який придбала три роки тому, і здавала в оренду приватному орендарю приблизно за 4000 фунтів стерлінгів (5300 доларів) на тиждень.

Сара Йоркська / © Associated Press

Вона придбала будинок 2022 року під своїм ім’ям, але в документах із земельного кадастру вказала своїх дочок — принцесу Беатріс та принцесу Євгенію. Нерухомість була куплена коштом, які її дві дочки успадкували від покійної королеви Єлизавети II і принца Філіпа. Нові документи свідчать про те, що цього літа нерухомість була продана, пише express.co.uk.

Представник Сари — Джеймс Гендерсон — заявив, що Сара «не збиралася продавати будинок», але «орендар попросив її купити його, і вона вирішила, що зараз найкращий час для продажу». В інтерв’ю The Times Джеймс сказав: «Це інвестиційна нерухомість для її дочок, тому гроші будуть реінвестовані відповідним чином».

Реклама

Сара Йоркська з дочками — Беатріс і Євгенією / © Сара Фергюсон/Instagram

Нагадаємо, зараз Сара проживає в Royal Lodge у Віндзорі зі своїм колишнім чоловіком, принцом Ендрю. Раніше повідомлялося, що король Чарльз сподівався виселити свого брата і колишню невістку з цього 30-кімнатного маєтку, але йому це поки що не вдалося.