ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Невістка королеви Єлизавети II терміново продала свій таунгаус, але він їй навіть не належав

65-річна Сара Йоркська, ім’я якої вже кілька днів активно обговорюється у британській пресі, продає таунгаус, який купила на гроші покійної королеви Єлизавети ІІ.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сара Йоркська

Сара Йоркська / © Associated Press

Сара вирішила продати свій таунгаус у Белгравії за 4,2 млн фунтів стерлінгів (понад 5,5 мільйонів доларів), який придбала три роки тому, і здавала в оренду приватному орендарю приблизно за 4000 фунтів стерлінгів (5300 доларів) на тиждень.

Сара Йоркська / © Associated Press

Сара Йоркська / © Associated Press

Вона придбала будинок 2022 року під своїм ім’ям, але в документах із земельного кадастру вказала своїх дочок — принцесу Беатріс та принцесу Євгенію. Нерухомість була куплена коштом, які її дві дочки успадкували від покійної королеви Єлизавети II і принца Філіпа. Нові документи свідчать про те, що цього літа нерухомість була продана, пише express.co.uk.

Представник Сари — Джеймс Гендерсон — заявив, що Сара «не збиралася продавати будинок», але «орендар попросив її купити його, і вона вирішила, що зараз найкращий час для продажу». В інтерв’ю The Times Джеймс сказав: «Це інвестиційна нерухомість для її дочок, тому гроші будуть реінвестовані відповідним чином».

Сара Йоркська з дочками — Беатріс і Євгенією / © Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркська з дочками — Беатріс і Євгенією / © Сара Фергюсон/Instagram

Нагадаємо, зараз Сара проживає в Royal Lodge у Віндзорі зі своїм колишнім чоловіком, принцом Ендрю. Раніше повідомлялося, що король Чарльз сподівався виселити свого брата і колишню невістку з цього 30-кімнатного маєтку, але йому це поки що не вдалося.

Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie