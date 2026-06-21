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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Невістка принцеси Анни оголосила про свій новий титул на Королівських перегонах в Аскоті

Гаррієт Сперлінг, яка вийшла заміж за сина принцеси Анни - Пітера Філліпса - відвідала разом із чоловіком королівські кінні перегони в Аскоті цього тижня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Анна та Гаррієт Філліпс

Принцеса Анна та Гаррієт Філліпс / © Associated Press

45-річна жінка, яка вийшла заміж за сина принцеси Анни 6 червня, мала приголомшливий вигляд у світло-блакитній сукні від Suzannah London.

Пітер Філліпс і Гаррієт Філліпс / © Getty Images

Пітер Філліпс і Гаррієт Філліпс / © Getty Images

Образ доповнили капелюшок та клатч у тон сукні, а також кремові туфлі на підборах. У вівторок також вперше Гаррієт назвали її новим заміжнім титулом — місіс Пітер Філліпс.

Пітер Філліпс і Гаррієт Філліпс на перегонах в Аскоті / © Getty Images

Пітер Філліпс і Гаррієт Філліпс на перегонах в Аскоті / © Getty Images

Гаррієт вже називають «ковтком свіжого повітря» у королівській родині. Вона стала її членом офіційно зовсім нещодавно, але вже кілька років, коли перебувала у стосунках з Пітером, демонструвала елегантність та впевненість у собі. Її навіть почали порівнювати з принцесою Уельської Кейт.

Принцеса Анна та Гаррієт Філліпс / © Associated Press

Принцеса Анна та Гаррієт Філліпс / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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