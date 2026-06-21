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Невістка принцеси Анни оголосила про свій новий титул на Королівських перегонах в Аскоті
Гаррієт Сперлінг, яка вийшла заміж за сина принцеси Анни - Пітера Філліпса - відвідала разом із чоловіком королівські кінні перегони в Аскоті цього тижня.
45-річна жінка, яка вийшла заміж за сина принцеси Анни 6 червня, мала приголомшливий вигляд у світло-блакитній сукні від Suzannah London.
Образ доповнили капелюшок та клатч у тон сукні, а також кремові туфлі на підборах. У вівторок також вперше Гаррієт назвали її новим заміжнім титулом — місіс Пітер Філліпс.
Гаррієт вже називають «ковтком свіжого повітря» у королівській родині. Вона стала її членом офіційно зовсім нещодавно, але вже кілька років, коли перебувала у стосунках з Пітером, демонструвала елегантність та впевненість у собі. Її навіть почали порівнювати з принцесою Уельської Кейт.