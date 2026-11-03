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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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68
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2 хв

Невістка принцеси Анни поділилася болісним досвідом виховання доньки самотужки

Невістка принцеси Анни — Гаррієт Філліпс — у новому інтерв'ю згадала свій важкий досвід виховання дочки-підлітка самотужки.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Гаррієт Філліпс

Харрієт Філліпс / © Getty Images

У Гаррієт дуже тісний зв'язок зі своєю єдиною дочкою, у якої після заміжжя матері з Пітером Філліпсом з'явилися дві нові зведені сестри.

В ексклюзивному інтерв'ю журналу Hello! Гаррієт з гордістю розповіла, як її дитина адаптувалася до нового життя.

Гаррієт і Пітер Філліпс / © Getty Images

Гаррієт і Пітер Філліпс / © Getty Images

На запитання про те, як Джорджина все це сприйняла, Гаррієт відповіла: «Вона дуже спокійна та емоційно дуже зріла. Вона до всього ставиться спокійно».

Потім колишня медсестра Національної служби охорони здоров'я Великої Британії розповіла, як виховувала дочку одна.

"Хоча часом це був хворобливий досвід, мене підтримували люди, які нас любили", - поділилася вона. «У будь-якій ситуації в житті, коли ви зазнаєте тиску чи стикаєтеся з труднощами, завжди є щось хороше. Не бійтеся, не здайтеся».

Пітер і Гаррієт Філліпс та їхні троє дочок / © Getty Images

Пітер і Гаррієт Філліпс та їхні троє дочок / © Getty Images

Вона також наголосила, що віра надала їй сил у той період. "У кожного в житті бувають труднощі, які проявляються по-різному", - сказала вона. «Можливо, це і стало для мене випробуванням – досвід виховання дитини самотужки. Я спромоглася побачити, до чого це призвело. Терпіння винагороджується, і зустріч із Пітером стала частиною цього шляху. Я безмірно пишаюся своєю дочкою і тим, яка вона є. Ми дуже близькі», - розповіла місіс Філліпс в інтерв'ю.

Завдяки шлюбу Гаррієт з Пітером, Джорджина тепер має дві зведені сестри — 15-річну Саванну і 14-річну Айлу. Це двоє дітей Пітера від його першого шлюбу з Отем Келлі.

Джорджина Сперлінг та її сестри Саванна та Айла Філліпс / © Getty Images

Джорджина Сперлінг та її сестри Саванна та Айла Філліпс / © Getty Images

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