Невістка принцеси Анни поділилася болісним досвідом виховання доньки самотужки

Харрієт Філліпс / © Getty Images

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У Гаррієт дуже тісний зв'язок зі своєю єдиною дочкою, у якої після заміжжя матері з Пітером Філліпсом з'явилися дві нові зведені сестри.

В ексклюзивному інтерв'ю журналу Hello! Гаррієт з гордістю розповіла, як її дитина адаптувалася до нового життя.

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Гаррієт і Пітер Філліпс / © Getty Images

На запитання про те, як Джорджина все це сприйняла, Гаррієт відповіла: «Вона дуже спокійна та емоційно дуже зріла. Вона до всього ставиться спокійно».

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Потім колишня медсестра Національної служби охорони здоров'я Великої Британії розповіла, як виховувала дочку одна.

"Хоча часом це був хворобливий досвід, мене підтримували люди, які нас любили", - поділилася вона. «У будь-якій ситуації в житті, коли ви зазнаєте тиску чи стикаєтеся з труднощами, завжди є щось хороше. Не бійтеся, не здайтеся».

Пітер і Гаррієт Філліпс та їхні троє дочок / © Getty Images

Вона також наголосила, що віра надала їй сил у той період. "У кожного в житті бувають труднощі, які проявляються по-різному", - сказала вона. «Можливо, це і стало для мене випробуванням – досвід виховання дитини самотужки. Я спромоглася побачити, до чого це призвело. Терпіння винагороджується, і зустріч із Пітером стала частиною цього шляху. Я безмірно пишаюся своєю дочкою і тим, яка вона є. Ми дуже близькі», - розповіла місіс Філліпс в інтерв'ю.

Завдяки шлюбу Гаррієт з Пітером, Джорджина тепер має дві зведені сестри — 15-річну Саванну і 14-річну Айлу. Це двоє дітей Пітера від його першого шлюбу з Отем Келлі.

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Джорджина Сперлінг та її сестри Саванна та Айла Філліпс / © Getty Images

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