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Невістка принцеси Анни поділилася болісним досвідом виховання доньки самотужки
Невістка принцеси Анни — Гаррієт Філліпс — у новому інтерв'ю згадала свій важкий досвід виховання дочки-підлітка самотужки.
У Гаррієт дуже тісний зв'язок зі своєю єдиною дочкою, у якої після заміжжя матері з Пітером Філліпсом з'явилися дві нові зведені сестри.
В ексклюзивному інтерв'ю журналу Hello! Гаррієт з гордістю розповіла, як її дитина адаптувалася до нового життя.
На запитання про те, як Джорджина все це сприйняла, Гаррієт відповіла: «Вона дуже спокійна та емоційно дуже зріла. Вона до всього ставиться спокійно».
Потім колишня медсестра Національної служби охорони здоров'я Великої Британії розповіла, як виховувала дочку одна.
"Хоча часом це був хворобливий досвід, мене підтримували люди, які нас любили", - поділилася вона. «У будь-якій ситуації в житті, коли ви зазнаєте тиску чи стикаєтеся з труднощами, завжди є щось хороше. Не бійтеся, не здайтеся».
Вона також наголосила, що віра надала їй сил у той період. "У кожного в житті бувають труднощі, які проявляються по-різному", - сказала вона. «Можливо, це і стало для мене випробуванням – досвід виховання дитини самотужки. Я спромоглася побачити, до чого це призвело. Терпіння винагороджується, і зустріч із Пітером стала частиною цього шляху. Я безмірно пишаюся своєю дочкою і тим, яка вона є. Ми дуже близькі», - розповіла місіс Філліпс в інтерв'ю.
Завдяки шлюбу Гаррієт з Пітером, Джорджина тепер має дві зведені сестри — 15-річну Саванну і 14-річну Айлу. Це двоє дітей Пітера від його першого шлюбу з Отем Келлі.