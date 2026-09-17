Невістка принцеси Анни у яскравій сукні з'явилася з чоловіком на виставці у Лондоні

Пітер і Гаррієт Філліпси / © Getty Images

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Пітер Філліпс та його дружина Гаррієт Філліпс відвідали церемонію відкриття та прийому з нагоди знакової виставки «Відродження ремесла: відображення розуму» в Сомерсет-гаусі, в Лондоні.

Медсестра Національної служби охорони здоров'я Великої Британії Гаррієт мала приголомшливий вигляд у сміливій червоній сукні міді з високим коміром від Beulah London, улюбленого бренду принцеси Уельської Кетрін. Її сукня була прикрашена перлинними ґудзиками і підкреслювала талію червоним поясом до тону. Гаррієт доповнила образ коричневими замшевими туфлями на підборах, витонченими сережками та чорним клатчем.

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Пітер і Гаррієт Філліпс / © Getty Images

Гаррієт уклала своє світле волосся у вільні хвилі і зробила свіжий, природний і сяйливий макіяж.

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Її чоловік Пітер Філліпс теж мав елегантний вигляд в чорному смокінгу та краватці-метелику, коли королівська пара насолоджувалася романтичним побаченням у центрі Лондона.

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