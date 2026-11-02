ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

Невістка принцеси Анни вперше після весілля розповіла про тем, якою була її перша зустріч із Кейт і Вільямом

Зустріч із членом королівської сім'ї може здатися складним завданням. Але Гаррієт Філліпс - новоспечену невістку принцеси Анни - одразу ж зустріли з розкритими обіймами.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пітер і Гаррієт Філліпс

Пітер і Гаррієт Філліпс / © Getty Images

Колишня медсестра Національної служби охорони здоров'я вийшла заміж за Пітера Філліпса — єдиного сина принцеси Анни — у червні цього року. І тепер дала ексклюзивне інтерв'ю журналу Hello!, в якому розповіла про свій досвід спілкування із сім'єю за зачиненими дверима, включаючи першу зустріч із принцесою Уельською Кейт.

Пітер і Гаррієт оголосили про свої заручини 1 серпня 2025 року після року знайомства. Вони одружилися 6 червня 2026 року в церкві Усіх Святих у Кемблі в присутності короля Чарльза та королеви Камілли, принцеси Анни, принца та принцеси Уельських, а також нової невістки Гаррієт, Зари Тіндалл, та її чоловіка Майка.

На заході були й власні діти пари. У Гаррієт є дочка – 14-річна Джорджина, а у Пітера – дві дочки – 14-річна Айла та 15-річна Саванна від колишньої дружини Отем Келлі.

В інтерв'ю Гаррієт Філліпс розповіла про першу зустріч з принцом і принцесою Уельськими.

«Мені неймовірно сподобалося, як мене зустріли. Так вийшло, що ми відпочивали в тому самому місці. Було чудово, бо діти одночасно стрибали у воду. Все було дуже невимушено, але при цьому відчувалася явна повага», а також розповіла про свої стосунки з принцесою Уельською, сказавши: «Я можу звернутися до Кетрін за порадою та допомогою. Вона дуже відкрита, і я завжди відчувала б себе комфортно, звертаючись до неї за порадою, якби вона мені була потрібна».

Зазначимо, Пітер і Гаррієт живуть у приватному котеджі у маєтку Гаткомб-Парк у Глостерширі, який належить його матері, принцесі Анні. Їхні найближчі сусіди – його сестра Зара Тіндалл, її чоловік Майк та їхні троє дітей, які живуть у тому самому маєтку, на фермі Астон.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie