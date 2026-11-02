Невістка принцеси Анни вперше після весілля розповіла про тем, якою була її перша зустріч із Кейт і Вільямом

Пітер і Гаррієт Філліпс / © Getty Images

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Колишня медсестра Національної служби охорони здоров'я вийшла заміж за Пітера Філліпса — єдиного сина принцеси Анни — у червні цього року. І тепер дала ексклюзивне інтерв'ю журналу Hello!, в якому розповіла про свій досвід спілкування із сім'єю за зачиненими дверима, включаючи першу зустріч із принцесою Уельською Кейт.

Пітер і Гаррієт оголосили про свої заручини 1 серпня 2025 року після року знайомства. Вони одружилися 6 червня 2026 року в церкві Усіх Святих у Кемблі в присутності короля Чарльза та королеви Камілли, принцеси Анни, принца та принцеси Уельських, а також нової невістки Гаррієт, Зари Тіндалл, та її чоловіка Майка.

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На заході були й власні діти пари. У Гаррієт є дочка – 14-річна Джорджина, а у Пітера – дві дочки – 14-річна Айла та 15-річна Саванна від колишньої дружини Отем Келлі.

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В інтерв'ю Гаррієт Філліпс розповіла про першу зустріч з принцом і принцесою Уельськими.

«Мені неймовірно сподобалося, як мене зустріли. Так вийшло, що ми відпочивали в тому самому місці. Було чудово, бо діти одночасно стрибали у воду. Все було дуже невимушено, але при цьому відчувалася явна повага», а також розповіла про свої стосунки з принцесою Уельською, сказавши: «Я можу звернутися до Кетрін за порадою та допомогою. Вона дуже відкрита, і я завжди відчувала б себе комфортно, звертаючись до неї за порадою, якби вона мені була потрібна».

Зазначимо, Пітер і Гаррієт живуть у приватному котеджі у маєтку Гаткомб-Парк у Глостерширі, який належить його матері, принцесі Анні. Їхні найближчі сусіди – його сестра Зара Тіндалл, її чоловік Майк та їхні троє дітей, які живуть у тому самому маєтку, на фермі Астон.

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