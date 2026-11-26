Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

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Пара мала вигляд щасливих молодят. Харрієт опинилася в центрі уваги в розкішному оксамитовому пальті лісового зеленого кольору від Wiggy Kit із стьобаного оксамиту з вертикальними строчками, високим відкладним коміром, рукавами довжиною три чверті і поясом до тону на талії, яке вона доповнила чорними туфлями на підборах Emmy London і ефектною сумкою.

Світле волосся Гаррієт було розпущене і укладене м'якими прямими пасмами, у вухах — невеликі сережки-підвіски з рубелітами грушоподібної форми та діамантами від Kiki McDonough.

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Гаррієт і Пітер Філліпс / © Getty Images

Її чоловік Пітер також мав елегантний вигляд у строгому темно-синьому костюмі та святковій червоній краватці у поєднанні з білою сорочкою.

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На заході також була присутня сестра королеви Камілли - Аннабель Елліот, чий син, сер Бен Елліот, заснував фонд Quintessentially, який і організував цю подію.

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

Їхня присутність на різдвяному концерті стала ще однією важливою віхою для молодят, які одружилися в червні цього року на церемонії в Глостерширі, на якій були присутні король Чарльз та королева Камілла, а також інші високопоставлені члени королівської родини. Після весілля Гаррієт легко влилася в королівське життя, супроводжуючи чоловіка на важливих заходах.

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