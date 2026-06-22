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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

Невістка принцеси Кейт з’явилася у світському суспільстві у сережках її улюбленого бюджетного бренду

Минулого тижня члени королівської родини Британії відвідали Королівські кінні перегони в Аскоті, продемонструвавши бездоганний стиль та образи.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Алізе Тевене

Алізе Тевене / © Getty Images

Невістка принцеси Уельської Алізе Тевене – дружина брата Кейт, Джеймса Міддлтона, приєдналася до своїх стильних родичів на королівському балконі. Вона приїхала на перегони з Керол Міддлтон і одягла прикрасу від одного з улюблених брендів принцеси Кейт, що може свідчити про повагу між жінками.

Керол Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

Керол Міддлтон та Алізе Тевене / © Getty Images

Алізе обрала для цього випадку чарівні сережки Sézane Colombe золотаво-кремового кольору, ціна яких становить лише 85 фунтів стерлінгів (113 доларів).

Сережки виготовлені з переробленого олова та смоли, вони мають тонке золоте покриття, тоді як штифти з хірургічної сталі залишаються без покриття, щоб мінімізувати ризик алергії. Вони також виконані у вигляді морських черепашок та прикрашені підвісками з ефектом перлів.

Принцеса Кейт та Алізе Тевене / © Getty Images

Принцеса Кейт та Алізе Тевене / © Getty Images

Алізе з'явилася на перегонах у сукнімаксі білого кольору з воланами, доповнивши її капелюхом Longchamp, сумкою-тоутом, а на зап'ясті вона мала золотий браслет. Волосся вона розпустила та зробила легкий макіяж.

Алізе Тевене / © Getty Images

Алізе Тевене / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
162
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