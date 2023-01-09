Невже від колишньої: кулон принца Гаррі, який порвав його брат, міг бути подаруваний йому Челсі Дейві

З цією прикрасою на шиї він з'являлася раніше майже завжди.

У своїх мемуарах під назвою "Запасний", які вже встигли отримати звання скандальних, принц Гаррі згадав, що побився зі старшим братом — принцом Вільямом. За словами Гаррі, брат прийшов до його будинку і напав на нього. Інцидент трапився через Меган Маркл 2019 року, приблизно після весілля пари.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Вільям хотів поговорити про катастрофу, яка діялася в сім'ї, але коли старший брат прибув до Ноттінгемського котеджу, де тоді жив Гаррі, він, за словами Гаррі, був уже "заведений".

Вільям поскаржився братові на Меган, назвав її "грубою" та "проблемною", але Гаррі лише сказав, що той лише повторює плітки з преси. Але Віл, за словами герцога Сассекського, не став його слухати і почав кричати. В результаті бійки старший брат зірвав із молодшого прикрасу. Згідно з виданням Daily Mail, аксесуар був подарунком від колишньої дівчини принца — Челсі Деві, з якою він зустрічався від кінця 2004 до липеня 2010 року.

Челсі Дейві / Фото: Associated Press

Прикраса мала вигляд сріблястого кулону із літерою "С" на чорному шнурку. Можливо, літера означає ім'я дівчини, яке англійською пишеться як Chelsy Davy. Вважається, що прикрасу вона подарувала йому в перші дні їхнього роману.

Челсі Дейві / Фото: Associated Press

Гаррі носив кулон протягом усіх їхніх стосунків і був помічений у ньому і після розставання, яке сталося, тому що Челсі не хотіла ставати принцесою і тому, що їй потрібна була кар'єра та особисте життя.

Челсі Дейві / Фото: Associated Press

Кулон принц продовжував носити навіть після початку стосунків з Меган та їхнього одруження, адже його не раз помічали з чорним шнурком на шиї, коли комір його сорочки відгинався.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Після народження сина герцог Сассекський додав на шкіряний шнурок ще одну металеву підвіску з літерою "А", що ймовірно означає ім'я його сина Арчі.

Меган і Гаррі у Дюссельдорфі / Фото: Associated Press

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