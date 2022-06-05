Невже знову вагітна: Піппа Міддлтон у сукні, що підкреслює живіт, відвідала концерт на честь Єлизавети II

Сестра Кейт Міддлтон – Піппа – вчора також була присутня на святковому концерті у Букінгемському палаці, присвяченому 70-річному ювілею правління королеви Єлизавети II.
Піппа Міддлтон приїхала на захід разом з батьками – Керол та Майклом Міддлтонами, а її чоловік Джеймс Меттьюз не був присутнім.
Вона була одягнена в зелену сукню, яке підкреслювала її випираючий живіт. Світові таблоїди, опублікувавши ці знімки припустили, що Піппа чекає на третю дитину.
38-річна сестра герцогині Кембриджської мала чудовий вигляд, вона зробила лаконічний макіяж і красивими локонами уклала волосся.
Кейт та Вільям, нагадаємо, були присутні на концерті всією сім'єю разом із трьома дітьми. Фото зі свята ви можете переглянути у галереї нижче.
Сьогодні на публіку чекає ще один святковий обід, куди з'їдуться члени королівської родини.
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