Невже знову вагітна: Піппа Міддлтон у сукні, що підкреслює живіт, відвідала концерт на честь Єлизавети II

Невже знову вагітна: Піппа Міддлтон у сукні, що підкреслює живіт, відвідала концерт на честь Єлизавети II

Сестра Кейт Міддлтон – Піппа – вчора також була присутня на святковому концерті у Букінгемському палаці, присвяченому 70-річному ювілею правління королеви Єлизавети II.

Піппа Міддлтон приїхала на захід разом з батьками – Керол та Майклом Міддлтонами, а її чоловік Джеймс Меттьюз не був присутнім.

Вона була одягнена в зелену сукню, яке підкреслювала її випираючий живіт. Світові таблоїди, опублікувавши ці знімки припустили, що Піппа чекає на третю дитину.

Піппа Міддлтон / Фото: Getty Images

38-річна сестра герцогині Кембриджської мала чудовий вигляд, вона зробила лаконічний макіяж і красивими локонами уклала волосся.

Кейт та Вільям, нагадаємо, були присутні на концерті всією сім'єю разом із трьома дітьми. Фото зі свята ви можете переглянути у галереї нижче.

Герцогиня Кейт та принц Вільям з дітьми на концерті / Фото: Associated Press

Сьогодні на публіку чекає ще один святковий обід, куди з'їдуться члени королівської родини.

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