Неймовірна красуня: принцеса Катаріна-Амалія одягла смарагдову сукню з оголеними плечима
Розкішна сукня сяяла завдяки вишивці лелітками та бісером.
3 жовтня в Люксембурзі відбулася урочиста церемонія передання престолу. Великий герцог Анрі зрікся престолу на користь свого старшого сина Гійома. Таким чином Гійом став новим великим герцогом Люксембургу, а його дружина Стефанія стала новою великою герцогинею. Серед гостей заходу було багато високопосадовців, зокрема представники королівських монарших родин.
Серед гостей помітили 21-річну принцесу Нідерландів Катаріну-Амалію, яка прибула на захід зі своїми батьками — королем Віллемом-Александром і королевою Максимою. Спочатку спадкоємиця з’явилася на офіційній частині урочистостей в обтислій сукні винного кольору від Alex Perry та кейп-накидці від Valentino. Саме в цьому луку вона продемонструвала розкішний реверанс.
Потім відбувся урочистий банкет, на якому гості з’явилися у вечірніх образах. Принцеса Катаріна-Амалія була настільки вродливою, що затьмарила навіть новоспечену велику герцогиню.
Дівчина одягла смарагдову пишну бальну сукню від бренду Monique Lhuillier, яка була повністю розшита лелітками та бісером. Витонченості вбранню додавали відкриті плечі — це було романтично і гламурно.
Також образ принцеси доповнили коштовності: діамантова тіара королеви Емми, сережки з діамантами і смарагдами королеви Максими, брошка зі смарагдом-кабошоном королеви Вільгельміни.