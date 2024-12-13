Неймовірна подібність: шанувальники назвали члена королівської сім'ї, на якого схожа принцеса Шарлотта

Принцесу Шарлотту часто порівнюють із її бабусею принцесою Діаною та дитячими знімками її батька принца Вільяма, а тепер королівські шанувальники знайшли схожість дівчинки із ще одним членом родини.

Шанувальники королівської родини стверджують, що принцеса Шарлотта напрочуд схожа на королеву Єлизавети II на фотографії 1939 року, яка нещодавно спливла в соцмережах.

Благодійна організація Royal Collection Trust, яка відповідає за збереження колекції творів мистецтва монарха, опублікувала в соціальних мережах знайдену різдвяну листівку із зображенням королеви Єлизавети та принцеси Маргарет, коли їм було 12 і 8 років.

На цьому милому знімку, зробленому 1938 року фотографом Маркусом Адамсом, але опублікованому 1939 року, покійна королева Єлизавета II і її сестра сидять і дивляться в камеру. Знімок було розміщено на різдвяній листівці, де було написано:

"З найкращими побажаннями на Різдво від принцеси Елізабет та принцеси Маргарет Роуз".

Принцеси Єлизавета та Маргартет на різдвяній листівці 1939 року, фото: https://www.instagram.com/royalcollectiontrust

Шанувальники королівської сім'ї були в захваті, побачивши знайдену фотографію, деякі з них порівнювали покійну королеву з її правнучкою, тоді як інші припускали, що Єлизавета дуже схожа на батька, короля Георга VI.

"Якщо не брати до уваги кучеряве волосся, це принцеса Шарлотта", — написав один з них.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який талант від королеви Єлизавети II успадкувала її правнучка.

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